В Прикамье осудят парня за секс с несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 06:32 2019-05-21T06:32:15+03:00

Молодой человек знал, что подруге всего 14 лет.

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В Пермском крае предстанет 19-летний житель Чердынского района. По версии следствия, в конце марта 2019 года, молодой человек совершил половой акт без применения насилия с несовершеннолетней знакомой. Парень знал, что подруге всего 14 лет.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, которое вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили за секс с несовершеннолетней. В Пермском крае осудили 21-летнего жителя Чернушинского района за половое сношение по обоюдному согласию с несовершеннолетней девочкой. Следствие установило, что молодой человек знал о том, что его подруга не достигла 16 лет.О преступлении стало известно, когда девочка пришла в женскую консультацию.Приговором суда виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU