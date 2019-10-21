2019-10-21T14:41:11+03:00
Общество

В Прикамье начался ремонт дамбы в поселке Новые Ляды

Дамба стоит уже 35 лет
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В поселке Новые Ляды отремонтируют старую дамбу, которая соединяет Комсомольскую и Коммунистическую. Издание «Business Class» сообщает о том, что рабочие расширят проезжую часть, укрепят стенки оврага и сделают тротуары. Также дно оврага очистят от деревьев и удлинят трубы в основании дамбы.

Сейчас на участке уже ведутся строительные работы. Ремонт планируют завершить к августу следующего года. Дамба стоит уже 35 лет. Возраст и обильные дожди дали о себе знать и дорожное покрытие проезда стало разрушаться. На данный момент в целях безопасности дорогу закрыли.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми вдоль набережной проложат детскую железную дорогу. Длина детской дороги составит 4 километра. Она будет обслуживать до 100 тысяч посетителей в год. Ее построят для того, чтобы организовать профориентационную деятельность среди подростков, развить инженерное образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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