2019-10-21T12:58:26+03:00
Общество

В Перми вдоль набережной проложат детскую железную дорогу

Он пройдет от Перми-1 до станции «Мотовилиха»
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми появится детская железная дорога. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что ее проложат вдоль набережной от Перми-1 до станции «Мотовилиха».

Длина детской дороги составит 4 километра. Она будет обслуживать до 100 тысяч посетителей в год. Ее построят для того, чтобы организовать профориентационную деятельность среди подростков, развить инженерное образование. Также детская железная дорога будет выполнять культурно-досуговую функцию.

Кроме того, в Мотовилихе организуют круговое депо наподобие депо XIX века.

Напомним, ранее мы писали о том, что выставка шедевров московского Кремля станет центральным событием «Ночи искусств» в Перми. Посмотреть экспонаты можно в Пермской художественной галерее (Комсомольский проспект, 4). Экспозиция работает с 19 октября 2019 года по 19 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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