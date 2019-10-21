2019-10-21T14:14:13+03:00
Происшествия

«Помогла донести покупки, а потом ограбила». Пермячка вырвала сумку у 84-летней пенсионерки

Полицейские ищут потерпевших от рук злоумышленницы [Видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краюФото: скриншот с видео ГУ МВД по Пермскому краю
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В Перми задержали 39-летнюю местную жительницу по подозрению в грабеже. Женщина напала на беззащитную 84-летнюю пенсионерку.

Злоумышленница заметила, как бабушка снимает деньги у банкомата, и решила проследить за ней. Когда потерпевшая зашла в подъезд, злоумышленница предложила свою помощь. Она сказала, что поможет пенсионерке подняться по лестнице, но через два шага скрутила бабушке руку и вырвала сумку. После этого, подозреваемая скрылась с места преступления.

Пермячка вырвала сумку у 84-летней пенсионерки. Видео :ГУ МВД по Пермскому краю.

Добычей стали 10 тысяч рублей. Женщину задержали, но сотрудники полиции уверены, но от ее рук пострадали другие люди.

Всех, кто пострадал от рук этой женщины просят позвонить по телефонам: 218- 80-76, 246-83-77.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья задержали за нападение на продавца. Мужчина потребовал отдать деньги из кассы

ИСТОЧНИК KP.RU

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