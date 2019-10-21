«Помогла донести покупки, а потом ограбила». Пермячка вырвала сумку у 84-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 14:14 2019-10-21T14:14:13+03:00

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В Перми задержали 39-летнюю местную жительницу по подозрению в грабеже. Женщина напала на беззащитную 84-летнюю пенсионерку.

Злоумышленница заметила, как бабушка снимает деньги у банкомата, и решила проследить за ней. Когда потерпевшая зашла в подъезд, злоумышленница предложила свою помощь. Она сказала, что поможет пенсионерке подняться по лестнице, но через два шага скрутила бабушке руку и вырвала сумку. После этого, подозреваемая скрылась с места преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/739143" frameborder="0"></iframe> Пермячка вырвала сумку у 84-летней пенсионерки. Видео :ГУ МВД по Пермскому краю.

Добычей стали 10 тысяч рублей. Женщину задержали, но сотрудники полиции уверены, но от ее рук пострадали другие люди.

Всех, кто пострадал от рук этой женщины просят позвонить по телефонам: 218- 80-76, 246-83-77.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья задержали за нападение на продавца. Мужчина потребовал отдать деньги из кассы

ИСТОЧНИК KP.RU