2019-10-21T12:36:55+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья задержали за нападение на продавца

Мужчина потребовал отдать деньги из кассы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае задержали 26-летнего жителя Осы за разбойное нападение на магазин. Мужчина вошел в торговый павильон, надев маску с прорезями для глаз.

Злоумышленник достал нож и стал угрожать женщине-продавцу. Мужчина потребовал отдать выручку из кассы. Женщина, испугавшись, отдала злоумышленнику около двух тысяч рублей. Получив деньги, мужчина скрылся.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Похищенные деньги злоумышленник успел потратить. В отношении него возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина избил жену ножкой стула. Сотрудники полиции выяснили, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина избил свою жену. Злоумышленник нанес женщине тяжелые ранения ножкой стула. С травмами 36-летнюю пострадавшую отправили в больницу, а ее мужа задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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