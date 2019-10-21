2019-10-21T13:56:09+03:00
Общество

В Минстрое рассказали о ходе строительства нового зоопарка в Перми

До конца 2019 года рабочие должны возвести все планируемые объекты
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Издание «Business Class» со ссылкой на краевой Минстрой сообщает, что до конца 2019 года в планах построить все объекты и восстановите те объекты, которые были демонтированы. Рабочие должны закончить работы по прокладке наружных сетей ресурсоснабжения, обеспечить подачу тепла и водоснабжения. Кроме того, к новому году должны приступить к работам по тематизации.

Ремонт второй очереди также пройдет в два этапа. Власти проведут два конкурса на строительства. Первый - строительство экспозиции «Полярный мир» будет объявлен в декабре 2019 года. Второй этап - акватеррариум и экспозиция «Слоны и Ко» пройдет в первом квартале 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в школах и детских садах Перми проходят экологические уроки по раздельному сбору мусора

ИСТОЧНИК KP.RU

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