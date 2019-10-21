2019-10-21T13:47:44+03:00
Общество

В школах и детских садах Перми проходят экологические уроки по раздельному сбору мусора

Для детей организуют интерактивные занятия
Екатерина ГАСПЕР
Поделиться:
Экологический урок прошел для шестиклассников.Экологический урок прошел для шестиклассников.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В школе № 109 по ул. Мира, 4 состоялся экологический урок для ребят из 6 классов. Его провели главный эколог регионального оператора «Теплоэнерго» Юлия Скопец и президент благотворительного фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков.

Школьникам рассказали о важности раздельного сбора мусора и о сохранении экологической безопасности в родном городе и крае в целом. Ребята активно отвечали на вопросы и вместе думали, как сделать место, где живешь, чище. Проект реализуется совместно «Теплоэнерго» и организацией «Обитаемый Урал».

- Одно из важнейших направлений этого проекта – проведение таких экологических уроков для подрастающего поколения, - рассказала Юлия Скопец. – Детям важно объяснять, что нужно сохранять природу, складывать мусор в предназначенные для этого места. И еще лучше – разделять мусор по фракциям, а это отдельно батарейки, пластик, стекло.

Региональный оператор помогает в доставке батареек из образовательных учреждений к местам их дальнейшей переработки. Для их правильного сбора в школах устанавливаются специальные контейнеры. Школьники с энтузиазмом восприняли эту идею и активно сдают использованные батарейки.

Пока контейнеры устанавливаются в школах Перми, но в дальнейшем проект распространится по всему Пермскому краю.

- Всего одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли, - сообщают в «Теплоэнерго». – В природе это территория обитания двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье мигранта осудят за секс с несовершеннолетней
В Прикамье начался ремонт дамбы в поселке Новые Ляды
«Помогла донести покупки, а потом ограбила». Пермячка вырвала сумку у 84-летней пенсионерки
В Минстрое рассказали о ходе строительства нового зоопарка в Перми
В Перми из окна общежития выпал студент и разбился насмерть
В Перми вдоль набережной проложат детскую железную дорогу
"Сил родителям пережить это горе". Умер малыш, которому собирали деньги на операцию на сердце
Жителя Прикамья задержали за нападение на продавца
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются мокрый снег и сильный ветер
Карты Альфа-Банка с программами лояльности признаны лучшими
"Это просто чудо". Бездомному котенку, который стал жертвой живодеров, нашли хозяев
В подъезде пермской многоэтажки обрушилась бетонная лестница
В Перми закончились поиски 62-летней женщины