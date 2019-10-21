В школах и детских садах Перми проходят экологические уроки по раздельному сбору мусора

СЕГОДНЯ 13:47 2019-10-21T13:47:44+03:00

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В школе № 109 по ул. Мира, 4 состоялся экологический урок для ребят из 6 классов. Его провели главный эколог регионального оператора «Теплоэнерго» Юлия Скопец и президент благотворительного фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков.

Школьникам рассказали о важности раздельного сбора мусора и о сохранении экологической безопасности в родном городе и крае в целом. Ребята активно отвечали на вопросы и вместе думали, как сделать место, где живешь, чище. Проект реализуется совместно «Теплоэнерго» и организацией «Обитаемый Урал».

- Одно из важнейших направлений этого проекта – проведение таких экологических уроков для подрастающего поколения, - рассказала Юлия Скопец. – Детям важно объяснять, что нужно сохранять природу, складывать мусор в предназначенные для этого места. И еще лучше – разделять мусор по фракциям, а это отдельно батарейки, пластик, стекло.

Региональный оператор помогает в доставке батареек из образовательных учреждений к местам их дальнейшей переработки. Для их правильного сбора в школах устанавливаются специальные контейнеры. Школьники с энтузиазмом восприняли эту идею и активно сдают использованные батарейки.

Пока контейнеры устанавливаются в школах Перми, но в дальнейшем проект распространится по всему Пермскому краю.

- Всего одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли, - сообщают в «Теплоэнерго». – В природе это территория обитания двух кротов, одного ежика и нескольких тысяч дождевых червей.

ИСТОЧНИК KP.RU