2019-10-21T14:10:20+03:00
Происшествия

«Рот был заклеен скотчем». Что говорят студенты о загадочной гибели студента из Перми, выпавшего из окна

Трагедией занимаются следователи
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото предоставлено одним из студентов ПГСХА.Фото предоставлено одним из студентов ПГСХА.
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Шокирующая история произошла в Перми 21 октября. В общежитии ПГСХА на ул. Героев Хасана, 109 2а выпал с высоты восьмого этажа первокурсник. Он, по словам однокурсников, был председателем студсовета в общежитии и, судя по странице ВКонтакте, увлекался аниме.

Студенты мгновенно начали обсуждать произошедшее в соцсетях. Дело в том, что после трагедии никого не выпускали и не запускали в здание, поэтому те, кто оказался внутри, стал транслировать подробности этого ЧП в соцсети.

«У умершего парня рот скотчем заклеен», «Нас из общежития не выпускают. Могу сказать: у мальчика к груди примотан телефон, при этом завязаны рот и нос», «Этого первокурсника скинули», «А у вуза аккредитация скоро», - пишут студенты.

Находящиеся внутри здания люди опубликовали несколько фото, на которых видно, как на асфальте возле общежития лежит накрытое покрывалом тело. Неподалеку стоит машина «скорой помощи». Медики законстатировали смерть молодого человека. Еще на одном фото снято, как возле погибшего работают следователи. Одетый в черные джинсы и куртку, студент лежит на мокром асфальте.

- ЧП произошло в общежитии на ул. Героев Хасана, 109 2а, все материалы мы передали в следственный комитет, - сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Однако в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю факт того, что у погибшего парня лицо было заклеено скотчем, не подтвердили. Сейчас следственные органы проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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