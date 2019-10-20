2019-10-20T07:37:05+03:00
Общество

Выставка шедевров московского Кремля станет центральным событием «Ночи искусств» в Перми

Акция пройдет 3 ноября
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: Пермская художественная галереяФото: Пермская художественная галерея
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В Пермь приехала выставка «Шедевры кремлевских мастерских». Посмотреть экспонаты можно в Пермской художественной галерее (Комсомольский проспект, 4). Экспозиция работает с 19 октября 2019 года по 19 января 2020 года.

Уникальная выставка рассказывает о придворных мастерских, которые играли важную роль в культурной и художественной жизни России 17 века. Посетители смогут познакомиться с деятельностью кремлевских мастерских, которая охватывает почти все стороны жизни царского двора.

Сотрудники Музеев Московского Кремля проведут для пермяков экскурсии, творческие занятия и конкурс рисунков для воспитанников детских домов. Победителей этого конкурса пригласят в Москву для награждения, а сами работы продемонстрируют в парадном вестибюле Оружейной палаты.

Выставка «Шедевры кремлевских мастерских» станет центральным событием акции «Ночь искусств», которая проходит ежегодно. Для гостей галереи подготовят экскурсии, лекции, мастер-классы и концерты. Акция пройдет 3 ноября с 18:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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