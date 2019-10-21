2019-10-21T12:55:26+03:00
Общество

"Сил родителям пережить это горе". Умер малыш, которому собирали деньги на операцию на сердце

Организм ребенка не выдержал осложнений
Алиса СОКОЛОВА
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Бобохон с мамой. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"Бобохон с мамой. Фото пресс-службы фонда "Дедморозим"
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Умер малыш, которому собирали средства на операцию на сердце. Бобохону Саидову был всего месяц. У малыша диагностировали врожденный порок сердца. Так как мальчик - гражданин другого государства, операция для Бобохона стоила 600 тысяч рублей. Это была непосильная для его родителей сумма.

- В срок была собрана только 1/6 необходимой суммы, и тогда на помощь пришли участники акции «Цветы жизни», - рассказали в пресс-службе фонда "Дедморозим". - Благодаря им были закуплены расходные операционные материалы, и кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Перми провели операцию.

Но состояние Бобохона было крайне тяжелым, появились осложнения. Врачи делали все, чтобы спасти малыша.

- Он скончался в реанимации Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии спустя две недели после операции, - добавили в фонде. - Но эта история подтверждает важное. Любой ребенок в Пермском крае может быть уверен: есть люди, которые будут за него бороться, несмотря на отсутствие гражданства, непосильную для близких сумму денег или осложнения после операции. Несмотря ни на что.

- Сил родителям пережить это горе, - скорбят пермяки в соцсетях. - Соболезную вам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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