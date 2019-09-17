«600 тысяч для спасения жизни». Месячный малыш с пороком сердца может умереть без операции

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-17T09:28:18+03:00

В семье пермяков работает только папа, но его зарплаты не хватит для дорогостоящей операции

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Месяц назад в Перми родился малыш Бобохон Саидов. Плановое УЗИ показало, что у малыша врожденный порок сердца. Если ему не провести операцию, мальчик может погибнуть.

- Прооперировать Бобохона могут кардиохирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Перми, у врачей достаточно опыта и технологий. Но так как лечение для иностранцев в России платное, оказать высокотехнологичную помощь и закупить специальные клапаны для сердца мальчика за счет бюджетных средств невозможно, - объясняют в благотворительном фонде «Дедморозиим».

Малыш – гражданин другого государства. Он живет в Перми с родителями и старшей пятилетней сестрой. Работает в семье только папа, но его зарплаты не хватит для того, чтобы оплатить жизненно необходимую операцию. А сделать ее нужно как можно раньше. Для оплаты высокотехнологичного оперативного вмешательства нужны 600 тысяч рублей, но пока собрано только четыре.

- Поделитесь посильной суммой, чтобы спасти жизнь мальчика, - говорят в фонде «Дедморозим». - Жизнь ребенка не должна зависеть от денег, где бы он ни находился. Совершить чудо для месячного малыша одним из способов можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU