2019-10-21T12:21:57+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются мокрый снег и сильный ветер

Порывы могут достигать 18 м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермский край после неожиданных холодов постепенно возвращается тепло. Но вместе с ним в Прикамье придут сильные ветры и дожди. Так, в ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о том, что 21-22 октября в Перми и крае ожидает ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с. Также жителей Прикамья предупреждают о дождях и мокром снег.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. В ГУ МЧС рекомендуют заменить летние шины на зимние, чтобы снизить риск возникновения ЧП.

По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя в Пермком крае будет аномально теплой. В понедельник, 21 октября, в Пермском крае потепление до +2…+3, по востоку края до +7…+8 по юго-западу, в Перми до +6. Во вторник, 22 октября, в Перми и в крае температура повысится до +10 градусов. Но, синоптики сообщают, что на Прикамье могут обрушиться дожди и шквалистый ветер с порывами до 18 м/с. Несмотря на дневное потепление, к вечеру похолодает до +3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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