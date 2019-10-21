2019-10-21T12:07:10+03:00
Общество

"Это просто чудо". Бездомному котенку, который стал жертвой живодеров, нашли хозяев

Патрон несколько недель жил на передержке у зоозащитника из Перми и восстанавливался
Елена КОНОВА
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Фото Патрона из группы "ЗооЗащита ПЕРМЬ"Фото Патрона из группы "ЗооЗащита ПЕРМЬ"
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- Желаю удачи Патроше, - пишут в комментариях пермяки. - Это просто чудо!

Патрон, которого расстреляли неизвестные, нашел хозяев. Напомним, умирающего котика нашли на одной из улиц города Березники. Малыш не мог встать, почти не шевелился. Волонтеры обратились к зоозащитнику из Перми Сергею Шахторину. Он забрал котика и отвез его в ветеринарную клинику. После рентгена удалось установить, что в теле у бедняги застряли 9 пуль.

- Они пробили позвоночник до середины, - рассказывал Сергей. - Стреляли в упор дважды. А остальные пульки стали следствием, что котенок пытался уползти от живодеров.

После операции Сергей забрал Патрона - так назвали котика - к себе, чтобы он смог восстановиться и пролечиться. Несмотря на ужасные травмы, Патрон снова стал ходить и даже бегать. А накануне стало известно, что котику нашли хозяев.

- Спешу сообщить, что наш дорогой и любимый малыш Патроша уже осваивается в своей новой семье, - поделился с подписчиками Сергей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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