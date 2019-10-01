"У нас слезы радости на глазах". Котенок, в которого выпустили 9 пуль, начал ходить

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-01T16:09:45+03:00

Беднягу нашли в Березниках и обратились за помощью к волонтерам

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Спасенный волонтерами котенок Патрон начал ходить. Напомним, беднягу нашли на улице города Березники. Он не мог ходить, почти не шевелился. Волонтеры привезли Патрона в ветеринарную клинику. Врачи ужаснулись - в него выпустили девять пуль из пневматического пистолета.

- Пришлось делать экстренную операцию, - рассказал зоозащитник Сергей Шахторин. - Сейчас котенок живет у меня.

Несмотря на пережитое, Патрон - любознательный и доверчивый котенок. Когда он восстановится, ему будут искать дом. А сейчас Патрон радует всех, кто за него переживает: ведь он потихонечку начинает ходить. Сергей поделился в социальных сетях фотографиями, где видно, что котенок уже может передвигаться на небольшие расстояния.

- Ой, ой ой! - пишут в комментариях волонтеры. - Ходит наш мальчик? Встал на ножки? Слезы радости на глазах! Поклон до земли всем, кто спасал, спасает ребенка, высочайшее уважение и огромная благодарность.

ИСТОЧНИК KP.RU