2019-10-21T07:06:46+03:00
Общество

В трех районах Перми на неделе отключат воду

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Так, «Новогор-Прикамье» сообщает о том, что в Перми отключат холодную воду в трех районах города. Это связано с плановыми ремонтными работами.

Во вторник, 22 октября, с 9:00 до 19:00 воды не будет в Кировском районе на улице Магистральной, 40, 42, 44.

На следующий день, 23 октября, краны пересохнут на Кировоградской, 19 и 21 в этом же районе.

В Свердловском районе Перми воду отключат 26 октября с 9:00 до 19:30 по адресам:

- Вижайская, 15, 19;

- Люблинская, 24;

- Никулина, 35.

В этот же день краны пересохнут в другом районе Перми. С 9:00 до 19:00 воды не будет по следующим адресам в Орджоникидзевском районе:

- Бумажников, 18;

- Мозырьская, 2;

- Оршанская, 11;

- Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 3, 9.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 21 октября изменится маршрут автобуса № 2. Изменения будут внесены по направлению от станции Пермь II к станции Пермь I

ИСТОЧНИК KP.RU

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