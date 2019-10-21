В трех районах Перми на неделе отключат воду
Так, «Новогор-Прикамье» сообщает о том, что в Перми отключат холодную воду в трех районах города. Это связано с плановыми ремонтными работами.
Во вторник, 22 октября, с 9:00 до 19:00 воды не будет в Кировском районе на улице Магистральной, 40, 42, 44.
На следующий день, 23 октября, краны пересохнут на Кировоградской, 19 и 21 в этом же районе.
В Свердловском районе Перми воду отключат 26 октября с 9:00 до 19:30 по адресам:
- Вижайская, 15, 19;
- Люблинская, 24;
- Никулина, 35.
В этот же день краны пересохнут в другом районе Перми. С 9:00 до 19:00 воды не будет по следующим адресам в Орджоникидзевском районе:
- Бумажников, 18;
- Мозырьская, 2;
- Оршанская, 11;
- Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 3, 9.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 21 октября изменится маршрут автобуса № 2. Изменения будут внесены по направлению от станции Пермь II к станции Пермь I
ИСТОЧНИК KP.RU