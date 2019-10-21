2019-10-21T10:55:52+03:00
Происшествия

В Перми на улице нашли тело мужчины

Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи»
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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ЧП произошло в понедельник, 21 октября. В Кировском районе Перми очевидцы обнаружили тело мужчины. Он лежал на асфальте рядом с химико-технологическим техникумом. Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи».

Пермяка нашли на улице Буксирная, 11. Медики осмотрели погибшего. Оказалось, что тело принадлежит 70-летнему местному жителю. Он скончался до прибытия бригады «скорой помощи». Тела погибшего передали полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми произошло убийство. В одной из квартир на Комсомольском проспекте нашли тело 62-летнего мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что погибшего обнаружили соседи. У него были серьезные травмы головы и тела. Мужчина снимал эту квартиру. Накануне в гости к погибшему пришел его знакомый. Приятели что-то не поделили и между ними началась драка. Гость избил хозяина и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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