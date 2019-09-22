2019-09-22T07:23:50+03:00
Происшествия

В центре Перми произошло убийство

Тело мужчины нашли соседи
Алиса СОКОЛОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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В одной из квартир на Комсомольском проспекте нашли тело 62-летнего мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что погибшего обнаружили соседи. У него были серьезные травмы головы и тела.

Мужчина снимал эту квартиру. Накануне в гости к погибшему пришел его знакомый. Приятели что-то не поделили и между ними началась драка. Гость избил хозяина и скрылся.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник, подозреваемый в совершении преступления был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 38-летний мужчина ударил сожительницу ножом. Жителя Осы осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Сообщение о женщине с ножевым ранением поступило из местной больницы. Он дождался, когда подруга уснет, взял кухонный нож и ударил ее в спину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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