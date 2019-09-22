В центре Перми произошло убийство
В одной из квартир на Комсомольском проспекте нашли тело 62-летнего мужчины. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что погибшего обнаружили соседи. У него были серьезные травмы головы и тела.
Мужчина снимал эту квартиру. Накануне в гости к погибшему пришел его знакомый. Приятели что-то не поделили и между ними началась драка. Гость избил хозяина и скрылся.
Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник, подозреваемый в совершении преступления был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 38-летний мужчина ударил сожительницу ножом. Жителя Осы осудили за причинение тяжкого вреда здоровью своей сожительнице. Сообщение о женщине с ножевым ранением поступило из местной больницы. Он дождался, когда подруга уснет, взял кухонный нож и ударил ее в спину.
ИСТОЧНИК KP.RU