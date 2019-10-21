Следователи начали проверку после загадочного исчезновения 19-летней девушки

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-21T10:38:31+03:00

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В Перми разыскивают 19-летнюю Веронику. В 20х числах сентября пермячка ушла из дома и больше на связь не выходила. После пропажи пермячки материалы был переданы в следственный отдел в Свердловском районе Перми.

За месяц до пропажи девушка удалилась из социальных сетей.

Подруга загадочно пропавшей девушки сообщила, что Вероника связалась с плохой компанией и прекратила общение со старыми друзьями. Последнее время она жила в квартире с новой подругой и искренне считала, что может ей доверять. Вот только сожительницу не смутило, что лучшей подруги нет уже три недели. Девушка не искала Веронику, а наоборот, начала продавать ее вещи.

Друзья девушки рассказали, что подруга продала несколько вещей, в основном технику.

Пропажей 19-летней пермячки заинтересовался следственный комитет. Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU