2019-10-16T09:55:32+03:00
Происшествия

«Подруга продает вещи из ее квартиры». Загадочно исчезнувшую 19-летнюю девушку ищут уже три недели

Пермские полицейские начали проверку
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Перми разыскивают 19-летнюю Веронику. В 20х числах сентября пермячка ушла из дома и больше на связь не выходила. Вероника ушла из дома на улице Новосибирская, 17 в микрорайоне Крохалева.

За месяц до пропажи девушка удалилась из социальных сетей.

Девушка связалась с плохой компанией и прекратила общение со старыми друзьями. Последнее время она жила в квартире с новой подругой и искренне считала, что может ей доверять. Вот только сожительницу не смутило, что лучшей подруги нет уже три недели. Девушка не искала Веронику, а наоборот, начала продавать ее вещи.

Друзья девушки рассказали, что подруга продала несколько вещей, в основном технику.

Полиция проводит проверку после исчезновения девушки.

Приметы пропавшей: рост 155-160см, была одета в черную кожаную куртку, черные лосины.

Если вы знаете, где находится 19-летняя Вероника, сообщите по телефонам: 8 912 788-42-08 и 8 992 20-42-296 или в полицию по номеру 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Никакого шоколада!». Екатерина Шпица рассказала о хитростях мастеров дубляжа
Власти Перми объявили аукцион на реконструкцию Дворца молодежи
В Прикамье признали виновной сотрудницу интерната, которая «сварила» инвалида в горячей ванне
"Она умирает от одиночества". После смерти хозяйки старенькую 16-летнюю кошку сдали в приют
Из Перми открыли второй рейс в Дубай
В пермском садике родителей заставляли закупать туалетную бумагу и ковры
Глава Перми попал в топ самых упоминаемых в СМИ первых лиц городов ПФО
В Перми началась подготовка дорог и дворов города к зиме
В прикамской колонии ИК-9 заключенный совершил суицид
В Перми полиция разыскивает подозреваемого в краже
Замминистра экономразвития РФ расскажет о новых подходах в реализации нацпроекта по производительности
В Прикамье мужчина ударил собутыльника ножом
Пермь готовится к зиме: подрядчики закупают технику и готовят современные противогололедные материалы
В Перми ночью перекроют движение на Комсомольском проспекте
В Перми увеличат количество автобусов №36
В Перми за день в ДТП пострадали три ребенка
В Пермском крае пропавшего рыбака будут искать с помощью водолазов
В сети появилось видео, как «Мазда» в Перми сбила пятерых школьников
В Перми будут ремонтировать поезда «Ласточка»
Жителя Перми осудили за обман в соцсети
В Прикамье после секса влюбленной пары в центре города возбуждено административное дело
В Перми откроется выставка-мастерская «Земля Музъем»
«Т Плюс» и ФАС договорились о партнерстве
В Перми выпустили сборник этнических мест города
Следователи возбудили уголовное дело после сноса гаражей
В Пермь прибывает поезд-музей