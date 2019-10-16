«Подруга продает вещи из ее квартиры». Загадочно исчезнувшую 19-летнюю девушку ищут уже три недели
В Перми разыскивают 19-летнюю Веронику. В 20х числах сентября пермячка ушла из дома и больше на связь не выходила. Вероника ушла из дома на улице Новосибирская, 17 в микрорайоне Крохалева.
За месяц до пропажи девушка удалилась из социальных сетей.
Девушка связалась с плохой компанией и прекратила общение со старыми друзьями. Последнее время она жила в квартире с новой подругой и искренне считала, что может ей доверять. Вот только сожительницу не смутило, что лучшей подруги нет уже три недели. Девушка не искала Веронику, а наоборот, начала продавать ее вещи.
Друзья девушки рассказали, что подруга продала несколько вещей, в основном технику.
Полиция проводит проверку после исчезновения девушки.
Приметы пропавшей: рост 155-160см, была одета в черную кожаную куртку, черные лосины.
Если вы знаете, где находится 19-летняя Вероника, сообщите по телефонам: 8 912 788-42-08 и 8 992 20-42-296 или в полицию по номеру 102.
ИСТОЧНИК KP.RU