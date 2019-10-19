В Пермском крае мужчина покончил с собой в прямом эфире

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-19T10:55:06+03:00

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Житель Краснокамска совершил непоправимый поступок. Михаил П. выложил на своей странице в социальной сети сразу две видеозаписи о том, что собирается свести счеты с жизнью. Он говорит о том, чтобы «половинки» хранили верность друг другу. Судя по кадрам видео, он находится в не слишком адекватном состоянии.

После публикации первого видео в комментариях посетители его страницы советуются, как можно попытаться предотвратить роковой поступок. Но несколько минут спустя следует второе, последнее видео.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили, что это была не «постановка», человек погиб.

- На место происшествия выезжали следователи, сотрудники полиции, - сообщили в главке ведомства. – Производятся все необходимые следственные мероприятия, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU