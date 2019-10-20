В Перми с 21 октября изменится маршрут автобуса № 2
С 21 октября изменится движение автобуса № 2 сообщением «станция Пермь II – станция Пермь I». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Автобус по направлению от станции Пермь II поедет по улицам Ленина, Комсомольскому проспекту, Пермской, снова по Комсомольскому проспекту и Монастырской. В обратном направлении изменений не будет.
- Это делается для удобства пассажиров, которые следуют на станцию «Пермь I» со стороны Комсомольского проспекта, - пояснили в ведомстве.
При этом ожидается, что количество автобусов увеличат до трех по будням и до двух по выходным. В связи с этим транспорт должен приходить чаще.
Специалисты городского департамента транспорта советуют пассажирам быть внимательнее и заранее планировать свои поездки. Подробное расписание и движение общественного транспорта в on-line режиме можно посмотреть на сайте МКУ «ГорТранс».
ИСТОЧНИК KP.RU