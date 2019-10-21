В Прикамье сгорел частный жилой дом

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-21T06:21:30+03:00

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Сообщение о пожаре в селе Рождественск Карагайского района поступило в 16:23 20 октября. Горел частный жилой дом. Когда на место приехали пожарные, постройка полностью была объята огнем.

Горела кровля жилого дома на площади 190 кв.метров.

По предварительной информации, хозяйка дома нарушила требования пожарной безопасности и неправильно затопила печь. Женщина осталась жива и не пострадала.

Сотрудники ЕДДС Карагайского района просят жителей быть внимательнее и осторожно обращаться с огнем, соблюдая правила пожарной безопасности

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми у стадиона "Динамо" начался пожар. Вечером в четверг, 10 октября, у стадиона "Динамо" начался пожар. По предварительным данным, горит что-то в районе улицы Краснова. Пожарные еще едут на место ЧП. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU