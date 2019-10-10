В Перми у стадиона "Динамо" начался пожар
Информации о пострадавших нет
Фото с места ЧП из группы "Подслушано Пермь"
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Вечером в четверг, 10 октября, у стадиона "Динамо" начался пожар. По предварительным данным, горит что-то в районе улицы Краснова. Пожарные еще едут на место ЧП. Информации о пострадавших нет.
- Пожару пока присвоен 2 ранг, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
Источник в МЧС сообщил, что из пристроя к стадиону эвакуировали 30 человек. Скорее всего, пожар начался именно там.
ИСТОЧНИК KP.RU