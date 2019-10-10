В Перми у стадиона "Динамо" начался пожар

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-10T16:35:17+03:00

Фото с места ЧП из группы "Подслушано Пермь"

Информации о пострадавших нет

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Вечером в четверг, 10 октября, у стадиона "Динамо" начался пожар. По предварительным данным, горит что-то в районе улицы Краснова. Пожарные еще едут на место ЧП. Информации о пострадавших нет.

- Пожару пока присвоен 2 ранг, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Источник в МЧС сообщил, что из пристроя к стадиону эвакуировали 30 человек. Скорее всего, пожар начался именно там.

ИСТОЧНИК KP.RU