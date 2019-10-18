«Сяду в тюрьму, но платить не буду». Пермяк за 10 лет задолжал сыновьям алиментов на миллион рублей

СЕГОДНЯ 20:42 2019-10-18T20:42:42+03:00

Суд в третий раз наказывает мужчину за одно и то же. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дважды он уже отбывал срок в колонии, в третий раз суд наказал его на полгода

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В Кудымкаре осудили местного жителя, который не оплачивал алименты двум своим сыновьям. По решению суда мужчина обязан был выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей с октября 2009 года, но на протяжении 10 лет он игнорировал это законное требование.

- Задолженность за указанный период составила 1,2 млн. рублей, – сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. – Дважды, в 2017 и в 2018 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и уже отбывал сроки, в третий раз суд признал его виновным в «Неуплате средств на содержание детей» и наказал на полгода колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали, что жительница Пермского края разыграла исчезновение, чтобы не платить трем свои детям алименты. Женщина вела разгульный образ жизни и ее выдали два бокала, стоящие на столе.

ИСТОЧНИК KP.RU