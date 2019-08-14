2019-08-14T12:57:49+03:00
Общество

Жительница Прикамья разыграла исчезновение, чтобы не платить алименты

Женщина совсем забыла про троих маленьких детей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Чернушинском районе судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении местной жительницы. Женщина бросила троих маленьких детей и занялась личной жизнью. Горе-мать вела разгульный образ жизни, не вспоминая о детях.

Чтобы скрыться от приставов, женщина решила разыграть собственное исчезновения. Должница подговорила нового возлюбленного. По плану, мужчина должен был открывать приставам дверь квартиры, где они вместе жили, и сообщать, что женщина уже давно здесь не живет.

Однако пристав не поверил речам помощника должницы. Зайдя в квартиру, он увидел на столе два бокала.

- Хозяин шутливо извинился за отсутствие с его стороны приглашения разделить трапезу, так как с минуты на минуту ожидает даму. Поддерживая оптимистичный тон новоявленного Дон Жуана, судебный пристав предложил вместе поразмыслить над спасением алиментщицы, которой грозит уголовное будущее, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю. - Когда разъяснения законодательства были подробно изложены, в комнату вошла должница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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