В Перми состоялась презентация книги, посвященной 60-летнему юбилею Группы предприятий «ПЦБК»

СЕГОДНЯ 19:36 2019-10-18T19:36:37+03:00

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В рамках прошедшего Пермского инженерно-промышленного форума состоялась презентация книги, посвященной 60-летнему юбилею Группы предприятий «ПЦБК» - «Время первых». Её уникальность в том, что она издана в печатном и цифровом (айбук) форматах. Это первая в России книга, сделанная на основе лонгридов.

«Нам дали возможность сделать не просто бумажную книгу, но большой и интересный эксперимент в книгоиздании. Бумажный вариант достаточно большого размера - это книга-альбом. А размер всегда имеет значение – размер предприятия, мощности его производства, влияния на жизнь города… И формат книги-альбома большой с множеством фотографий, текста. Предусмотрен и перевод на английский язык. Наверное, это самая большая по формату юбилейная книга, которая выходила в Перми», - рассказал о проекте издатель книги Борис Эренбург.

На страницах книги рассказывается об истории ПЦБК – с момента создания предприятия до наших дней. В этом альбоме использовано 330 фотографий. Еще больше фото и видео – в айбук. Поскольку издание подарочное, то на ПЦБК были изготовлены специальные коробки-пакеты из гофрокартона с использованием сложной технологии вырезания. Сама книга интересна еще и тем, что после каждой главы, размещены QR-коды, на которых написано – «Посмотреть видео», «Посмотреть панораму» и т.д. Таким образом, бумажное издание стало прямым переходом к книге в сети Интернет и имеет соответственно неограниченный размер, неограниченный тираж и мультимедийный формат.

По словам Бориса Эренбурга, лонгрид - мультимедийный формат больших материалов, включающих в себя видео, большие фотографии, сменяющие друг друга и т.д., впервые появился в 2012 году на одном из американских порталов.

«И мы подумали, если периодические издания его используют, то почему бы нам не использовать его для создания большой книги. В цифровой книге о ПЦБК более 40 видеороликов, несколько телефильмов, включая исторические материалы и фото, есть сферические панорамы, которые дают эффект присутствия в самом цехе и достаточно много материалов мультимедийного характера», - говорит он.

Фото с презентации.

В цифровой книге очень простая навигация, использована масса архивных документов, фото, материалов. Она позволяет познакомиться с историей ПЦБК и микрорайона «Бумкомбинат» с момента их строительства и до сегодняшнего дня.

«Во-первых, я нахожусь под большим впечатлением от 60-летней истории предприятия. Обращаясь к ней, мы видим, как ПЦБК строится в 50- годы, в 60-е достигает расцвета и выходит на новый уровень развития, тяжело переживает кризис 90-ых и во второй половине 90-ых, благодаря интеллектуальной силе и воле всей команды, вступает в новый период процветания. Все это вы можете прочитать в обоих вариантах этой книги. Это впечатляющая история взлетов и падений.

Второе, что меня очень тронуло – как успешное предприятие заботиться о своей истории и популяризирует её – это очень важно. Есть много примеров, когда история компании уходит на периферию, музеи закрываются… Но ведь история это не просто сбор информации – это часть современной корпоративной культуры, часть бренда предприятия», - говорит научный консультант исторического раздела книги, преподаватель исторического факультета ПГГПУ Андрей Маткин.

В ближайшее время познакомиться с уникальным цифровым изданием сможет любой желающий – ссылка на айбук появится на официальном сайте ГП «ПЦБК».

ИСТОЧНИК KP.RU