Пермяки опубликовали фото змеи, ползавшей по дому в микрорайоне Садовый

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-18T17:42:27+03:00

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Пермяки опубликовали в соцсетях фото змеи, ползавшей по подъезду дома в микрорайоне Садовый 17 октября.

Непрошеная гостья, напомним, напугала жильцов второго подъезда дома на улице Уинская, 42. Жильцы вызвали спасателей, те отловили змею и поместили в мешок. Судя по окрасу, в Пермском крае таких змей не водится и вероятней всего, она попала к нам с южных регионов.

Тем более, что по соседству с домом, где произошло ЧП находятся два продуктовых супермаркета. Выловленную змею спасатели передали в серпентарий.

«Это далеко не уж, а чей-то питомец сбежал», «Ну как может сбежать змея?! Ну даже если с аквариума вылезет, то из квартиры-то как? Канализация узкая. С арбузами приехать тоже сложно, холодно уже, она холоднокровная, уже б в спячку впала или замерзла», «Не исключено, что самарский полоз. Его действительно могли к нам с арбузами завезти», - комментируют пост группы ВК «Пермь 24/7» пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU