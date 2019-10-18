В Перми в подъезде дома обнаружили змею

СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-18T07:16:06+03:00

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Выйдя в подъезд, жительницы дома в Мотовилихинском районе Перми, остолбенела. На лестничной площадке лежала самая настоящая змея. Женщина вызвала спасателей.

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Приехавшие на место сотрудники службы спасения, поймали гостью, посади ее в мешок, и увезли специалисту. Предположительно, это была разновидность ужа. Такие змеи не редкость для Пермского края.

Напомним, ранее мы писали о том, что жильцов пермской пятиэтажки держит в заложниках змея из подвала. Ползучую гадину пытались отловить спасатели, но когда к дому по улице Целинной, 19 подъехала машина с сине-оранжевыми полосками, змея предусмотрительно уползла к себе. Жители дома стучали рядом со змеей палками, чтобы она ушла. Но змейка вновь уползла в подвал. Вероятней всего, змея от кого-то сбежала и поселилась в подвале.

ИСТОЧНИК KP.RU