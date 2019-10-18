2019-10-18T17:19:00+03:00
Происшествия

В Пермском крае в ДТП с УАЗом и с экскаватором пострадал мужчина

С травмами 36-летнего пассажира госпитализировали в больницу Березников
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото с места ДТП: ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округуФото с места ДТП: ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу
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ДТП с пострадавшими произошло днем 17 октября на автодороге Усолье – поселок Орел.

- Столкновение произошло в 15.10 на 9 километре трассы, - сообщили в ГИБДД Березников. – Из Усолья в Орел двигался 53-летний водитель, управлявший автомобилем УАЗ. По неустановленной причине мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с погрузчиком-экскаватором, ехавшим во встречном направлении.

Итог ДТП: 36-летний пассажир УАЗа получил травмы и был госпитализирован в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали, о том, что в тот же день в Березниках водитель Газели не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю «Лада Калина». В результате столкновения пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира 10 и 15 лет. Им назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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