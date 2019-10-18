В Прикамье при столкновении легковушек пострадали два ребенка

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-18T08:05:28+03:00

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В Пермском крае столкнулись «Лада Калина» и «Газель». В ДТП пострадали два ребенка.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в Березниках 17 октября. По предварительной информации, водитель Газели не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автомобилю «Лада Калина». В результате столкновения пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира 10 и 15 лет.

Им назначено амбулаторное лечение. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье при столкновении легковушки и лесовоза пострадали три человека. Машину сильно разворотило. При столкновении пострадали человека. Очевидцы сообщили, что авария произошла недалеко от села Менделеево Карагайского района. По предварительной информации, водитель иномарки «Nissan» не справился с управлением, и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с лесовозом.

ИСТОЧНИК KP.RU