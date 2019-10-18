«Испуганно бегает по территории базы». В Перми обнаружили необычного зверька

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-18T13:44:14+03:00

Фото: Скриншот с видео в "Мой город - Пермь"

Его заметили при разгрузке фуры [видео]

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В Перми при разгрузке фуры обнаружили необычного белого зверька. Видео с шустрым малышом появилось в группе «Мой город - Пермь».

Автор поста пишет, что когда фура приехала на базу для разгрузки, оттуда выбежал маленький белый зверек. Рабочие засняли необычное животное на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/738631" frameborder="0"></iframe> В Перми обнаружили необычного зверька. Видео: "Мой город - Пермь".

- Невиданная зверюшка к нам приехала на фуре прямиком из Германии! - пишет автор видео в социальных сетях. В компании при разгрузке грузового транспорта обнаружили этого зверька, который отличается быстротой. Испуганный бегает по территории базы! Хвостик отсутствует!

Пермяки предполагают, что в Пермь приехал горностай или ласка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в подъезде дома обнаружили змею. Выйдя в подъезд, жительницы дома в Мотовилихинском районе Перми, остолбенела. На лестничной площадке лежала самая настоящая змея.

ИСТОЧНИК KP.RU