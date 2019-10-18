«Испуганно бегает по территории базы». В Перми обнаружили необычного зверька
В Перми при разгрузке фуры обнаружили необычного белого зверька. Видео с шустрым малышом появилось в группе «Мой город - Пермь».
Автор поста пишет, что когда фура приехала на базу для разгрузки, оттуда выбежал маленький белый зверек. Рабочие засняли необычное животное на видео.
В Перми обнаружили необычного зверька. Видео: "Мой город - Пермь".
- Невиданная зверюшка к нам приехала на фуре прямиком из Германии! - пишет автор видео в социальных сетях. В компании при разгрузке грузового транспорта обнаружили этого зверька, который отличается быстротой. Испуганный бегает по территории базы! Хвостик отсутствует!
Пермяки предполагают, что в Пермь приехал горностай или ласка.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в подъезде дома обнаружили змею. Выйдя в подъезд, жительницы дома в Мотовилихинском районе Перми, остолбенела. На лестничной площадке лежала самая настоящая змея.
ИСТОЧНИК KP.RU