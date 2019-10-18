Деньги за отопление пермякам будут возвращены автоматически

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-18T13:23:05+03:00

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Пермякам пересчитают и вернут деньги за отопление. ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК) скорректирует начисление платежей за теплоэнергию для абонентов. Жителям Перми, которые добросовестно платили за электроэнергию по действующим тарифам, переплата за 2017 и 2018 года зачтется автоматически.

Квитанции с новыми цифрами за октябрь пермяки увидят уже в ноябре.

По всем вопросам начисления платежей можно обратиться в кол-центр ПСК по телефону: 8-800-700-10-32.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 2020 года в Перми вырастет минимальный взнос за капремонт. Максим Решетников подписал постановление об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. По информации, предоставленной в постановлении, минимальный взнос с одного квадратного метра от общей площади в месяц составляет 9,36 рублей в 2020 году. В 2021 году – взнос вырастет до 9,73 рублей, а в 2022 году – до 10,10 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU