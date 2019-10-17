2019-10-17T14:51:24+03:00
Общество

С 2020 года в Перми вырастет минимальный взнос за капремонт

Постановление об изменении минимального взноса подписал Губернатор Прикамья
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Максим Решетников подписал постановление об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Издание «Business Class» сообщает, что минимальный размер взноса установлен на 2020-2022 года.

По информации, предоставленной в постановлении, минимальный взнос с одного квадратного метра от общей площади в месяц составляет 9,36 рублей в 2020 году. В 2021 году – взнос вырастет до 9,73 рублей, а в 2022 году – до 10,10 рублей.

Губернатор подписал постановление 15 октября. Оно вступит в силу через 10 дней после этого.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 9 муниципалитетов получат 20 миллионов на развитие туризма. Победителей выбирали по следующим критериям: туристический потенциал территории, степень готовности инфраструктуры для туристов, развитость событийных мероприятий на территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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