С 2020 года в Перми вырастет минимальный взнос за капремонт
Максим Решетников подписал постановление об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Издание «Business Class» сообщает, что минимальный размер взноса установлен на 2020-2022 года.
По информации, предоставленной в постановлении, минимальный взнос с одного квадратного метра от общей площади в месяц составляет 9,36 рублей в 2020 году. В 2021 году – взнос вырастет до 9,73 рублей, а в 2022 году – до 10,10 рублей.
Губернатор подписал постановление 15 октября. Оно вступит в силу через 10 дней после этого.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 9 муниципалитетов получат 20 миллионов на развитие туризма. Победителей выбирали по следующим критериям: туристический потенциал территории, степень готовности инфраструктуры для туристов, развитость событийных мероприятий на территории.
ИСТОЧНИК KP.RU