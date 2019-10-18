В Перми пройдет зрелищный конкурс «Пермь рулит!»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-18T10:00:02+03:00

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В Перми 26 и 27 октября пройдет конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов «Пермь рулит!». Победителей определят по результатам 8 упражнений.

Сейчас организаторы наносят специальную разметку и расставляют конусы.

Водители автобусов должны пройти 8 упражнений: «Круг», «Змейка», «Бокс», «Тоннельные ворота», «Колея», «Стоп», «Автобусная остановка», «Эстафета».

Следующим этапом подготовки к конкурсу запланирован выезд автобусов на стадион для тестирования трассы.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Ласточку» от Перми до Екатеринбурга запустят уже в декабре. Скоростной электропоезд «Ласточка» по маршруту Пермь-Екатеринбург начнет ходить уже в декабре. Об этом на Пермском инженерно-промышленном форуме сообщил заместитель начальника Свердловской железной дороги Артем Панов. Скоростная электричка будет останавливаться в Кунгуре, Шамарах и Первоуральске. Время в пути составит пять часов.

ИСТОЧНИК KP.RU