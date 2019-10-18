В Прикамье при столкновении легковушки и лесовоза пострадали три человека
В четверг, 17 октября, на трассе Нытва-Кудымкар легковушка столкнулась с лесовозом. Машину сильно разворотило. При столкновении пострадали человека.
Очевидцы сообщили, что авария произошла недалеко от села Менделеево Карагайского района. По предварительной информации, водитель иномарки «Nissan» не справился с управлением, и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с лесовозом.
В аварии пострадали водитель и пассажиры легковушки. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье КамАЗ переехал пешехода. ЧП произошло в среду, 16 октября, в поселке Юго-Камский. Огромный грузовик раздавил мужчину, который шел по тротуару. По сообщению очевидцев, мужчина шел по тротуару, поскользнулся и упал в траншею на дороге. В этот момент из-за скользкой дороги КамАЗ был вынужден дать задний ход. Водитель большегруза не увидел упавшего мужчину и переехал его.
ИСТОЧНИК KP.RU