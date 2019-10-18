В пермской школе неизвестный распылил газовый баллончик

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-18T07:30:03+03:00

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Вечером в четверг, 17 октября, в школе Мотовилихинского района неизвестный распыл газовый баллончик. Источник, близкий к ситуации, сообщил о том, что весь персонал и учеников пришлось экстренно эвакуировать.

ЧП произошло в школе на Уральской. По сообщению источника, две ученицы почувствовали запах, а затем першение в горле. Об этом девочки сообщили учителю. Персонал школы сообщил в экстренные службы. Началась экстренная эвакуация. Из школы вывели 221 ученика и 15 человек персонала.

Обстоятельства ЧП уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за ссоры с пассажиром пермяк распылил в автобусе газовый баллончик. Неприятный инцидент произошел в субботу вечером на остановке «Улица 1905 года» (это в Мотовилихе). Все места в салоне автобуса были заняты, и никто не откликнулся на просьбу кондуктора.

ИСТОЧНИК KP.RU