"Не хотел уступать бабушке место". Из-за ссоры с пассажиром пермяк распылил в автобусе газовый баллончик

- Уступите, пожалуйста, место бабушке, - попросила пассажиров кондуктор 36-го автобуса, когда в салон вошла пожилая женщина.

Неприятный инцидент произошел в субботу вечером на остановке «Улица 1905 года» (это в Мотовилихе). Все места в салоне автобуса были заняты, и никто не откликнулся на просьбу кондуктора.

Пенсионерка стояла в задней части автобуса, как раз рядом с сидящей молодой парой - парнем и девушкой. Они лениво смотрели в окно и вставать с мест не собирались.

- Тогда этого парня взял за локоть и потянул вверх один из стоящих рядом пассажиров, - рассказал директор ООО «Дизель» Андрей Биневский. - Он сказал ему: «Ты чего сидишь? Видишь, бабушка пожилая стоит?» Потом с такой же просьбой пассажир обратился к девушке. Началось выяснение отношений. Парень сначала огрызнулся: «Ты чего ко мне и к моей девушке пристал?», а потом достал баллончик и распылил содержимое в лицо этому пассажиру.

"Не хотел уступать место". Полиция ищет пермяка, который распылил газ в автобусе 00:00 00:00

Салон автобуса тут же наполнился едким удушливым газом. 33-летний мужчина получил ожог роговицы глаза. Бабушка, из-за которой разгорелся скандал, тоже вдохнула ядовитую химию. Ей стало плохо.

Водитель открыл двери автобуса, и все пассажиры вышли. Вместе с ними девушка и тот парень, что распылил баллончик. На место ЧП водитель вызвал полицию и «скорую». Медики приехали быстро и госпитализировали обоих пострадавших в больницу, а вот сотрудников полиции водитель с кондуктором ждали долго.

- Мы проводим проверку, устанавливаем личность мужчины, распылившего баллончик, - прокомментировали в ведомстве. - В зависимости от того, какой вред здоровью пассажиров был нанесен, будем принимать законное решение.

КСТАТИ

Что делать, если вы пострадали в транспорте

- Истории с хулиганством в общественном транспорте - не такая уж и редкость, но чаще у нас бьют окна в автобусах и трамваях, - рассказали в городском департаменте дорог и транспорта. - Если вы пострадали, вам необходимо сохранить билет, который служит доказательством того, что травму вы получили именно в транспорте. Затем написать заявление и передать его перевозчику. Тот сам передаст ваше обращение в страховую компанию. Страховка будет выплачена после заключения медицинской экспертизы.