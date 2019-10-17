2019-10-17T06:44:31+03:00
Происшествия

В Прикамье КамАЗ переехал пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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ЧП произошло в среду, 16 октября, в поселке Юго-Камский. Огромный грузовик раздавил мужчину, который шел по тротуару.

По сообщению очевидцев, мужчина шел по тротуару, поскользнулся и упал в траншею на дороге. В этот момент из-за скользкой дороги КамАЗ был вынужден дать задний ход. Водитель большегруза не увидел упавшего мужчину и переехал его.

Очевидцы вызвали сотрудников «скорой помощи» и полиции, но медикам лишь оставалось констатировать, что мужчина мертв. Смерть наступила до приезда бригады «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми за день в ДТП пострадали три ребенка. В Мотовилихинском районе под колеса легкового автомобиля попал 10-летний мальчик. С травмами ребенка отправили в краевую детскую клиническую больницу. В 20:20 в Дзержинском районе легковой автомобиль сбил двоих школьников. 12-летних мальчиков отправили в травмункт городской клинической больницы №4. Им назначили амбулаторное лечени

ИСТОЧНИК KP.RU

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