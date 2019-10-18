2019-10-18T06:47:21+03:00
Происшествия

В Перми волонтеры нашли родственников мужчины, который попал в больницу

В медучреждение он попал 11 октября
Лилия Абибулаева
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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В медучреждение Перми доставили мужчину с многочисленными травмами. Его личность неизвестна. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просил жителей края помочь установить личность пострадавшего.

В пятницу, 18 октября, волонтеры сообщили, что мужчину опознали и его родственников нашли.

Напомним, ранее мы писали о том, что загадочно исчезнувшую 19-летнюю девушку ищут уже три недели. В Перми разыскивают 19-летнюю Веронику. В 20х числах сентября пермячка ушла из дома и больше на связь не выходила. Вероника ушла из дома на улице Новосибирская, 17 в микрорайоне Крохалева. Девушка связалась с плохой компанией и прекратила общение со старыми друзьями. Последнее время она жила в квартире с новой подругой и искренне считала, что может ей доверять. Вот только сожительницу не смутило, что лучшей подруги нет уже три недели. Девушка не искала Веронику, а наоборот, начала продавать ее вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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