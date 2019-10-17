2019-10-17T12:35:28+03:00
Общество

В Прикамье 9 муниципалитетов получат 20 миллионов на развитие туризма

Победителей выбрали из 15 претендентов
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство краяФото: Правительство края
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В 2020 году из краевого бюджета выделят 20 миллионов рублей на развитие туризма. Эти деньги получат девять муниципалитетов края. Всего на участие в конкурсе было подано 15 заявок. Победителей выбирали по следующим критериям: туристический потенциал территории, степень готовности инфраструктуры для туристов, развитость событийных мероприятий на территории.

Так, финансовую поддержку получат Оса, Березники, Чусовой, Горнозаводский район, Ныроб и село Редикор в Чердынском районе, село Кын в Лысьвенском районе, Кудымкар Соликамск.

По мнению губернатора Пермского края Максима Решетникова, развитие внутреннего туризма в Прикамье - одно из важнейших направлений.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермякам в МФЦ с 2020 года будет помогать человекоподобный робот. Он будет работать в центральном филиале

ИСТОЧНИК KP.RU

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