Следователи проведут проверку после смерти заключенного в пермской ИК-9
Сотрудники следственного комитета заинтересовались смертью заключенного в исправительной колонии Соликамска.
Тело мужчины было найдено 15 октября в швейном цеху ИК-9. В палате интенсивной терапии филиала «Больница № 2» ФКУЗ МСЧ 59 ФСИН России по Пермскому краю была констатирована смерть осужденного. Предположительно, мужчина совершил суицид. 29-летний осужденный отбывал наказание присвоение и растрату чужого имущества. Следователи не нашли признаков насильственной смерти.
По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Также следователи устанавливают обстоятельства происшествия, выясняют, в каких отношениях погибший был с другими осужденными и с родственниками.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее мы писали, что еще один заключенный пытался совершить суицид.
ИСТОЧНИК KP.RU