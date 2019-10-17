Следователи проведут проверку после смерти заключенного в пермской ИК-9

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-17T14:25:02+03:00

После проверки будет принято процессуальное решение

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Сотрудники следственного комитета заинтересовались смертью заключенного в исправительной колонии Соликамска.

Тело мужчины было найдено 15 октября в швейном цеху ИК-9. В палате интенсивной терапии филиала «Больница № 2» ФКУЗ МСЧ 59 ФСИН России по Пермскому краю была констатирована смерть осужденного. Предположительно, мужчина совершил суицид. 29-летний осужденный отбывал наказание присвоение и растрату чужого имущества. Следователи не нашли признаков насильственной смерти.

По данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также следователи устанавливают обстоятельства происшествия, выясняют, в каких отношениях погибший был с другими осужденными и с родственниками.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали, что еще один заключенный пытался совершить суицид.

ИСТОЧНИК KP.RU