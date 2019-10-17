Пермякам в МФЦ с 2020 года будет помогать человекоподобный робот

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-17T11:48:14+03:00

Он будет работать в центральном филиале

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В Перми с 2020 года человекоподобный робот будет консультировать посетителей МФЦ. Издание «Мой город-Пермь» сообщает о том, что это будет первый робот-двойник человека, работающий в МФЦ, в России. Также человекоподобный робот уже работает в Салехарде.

По мнению создателей робота, он поможет повысить качество обслуживание населения в МФЦ.

- В отличие от промобота, который уже сейчас работает в МФЦ “Центральный-2” и в задачи которого входит консультирование по вопросам предоставления услуг, человекоподобный робот, наряду со специалистами, сможет осуществлять функции по приёму документов от посетителей, – рассказал начальник управления информационных систем ГБУЗ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Сергей Кудымов.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермская компания разработала робота с внешностью Альберта Эйнштейна. Копия ученого может говорить на 9 языках

ИСТОЧНИК KP.RU