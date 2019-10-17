В Перми при столкновении двух легковушек пострадало пятеро детей

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-17T12:24:55+03:00

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В среду, 16 октября, на Шоссе Космонавтов столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали пятеро детей.

На улице Шоссе Космонавтов столкнулись иномарки «Форд» и «Шевроле». В салоне обоих легковушек находились дети. В «Форде» при столкновении пострадали три девочки 16, 10 и 8 лет. В салоне «Шевроле» - 16-летний мальчик и 5-летняя девочка-инвалид.

Пострадавших пассажиров «Форда» отправили в больницу. Остальные от госпитализации отказались.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье КамАЗ переехал пешехода. По сообщению очевидцев, мужчина шел по тротуару, поскользнулся и упал в траншею на дороге. В этот момент из-за скользкой дороги КамАЗ был вынужден дать задний ход. Водитель большегруза не увидел упавшего мужчину и переехал его. Смерть наступила до приезда бригады «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU