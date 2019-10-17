2019-10-17T12:09:40+03:00
Происшествия

В Прикамье задержали мужчину за кражу куртки из магазина

Сумма ущерба составила порядка 5 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Чернушке местного жителя подозревают в краже верхней одежды из магазина. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 38-летний мужчина зашел в магазин, дождался момента, когда продавец отвлекся, снял куртку с вешалки и скрылся.

Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье наркодилеров осудили на 50 лет колонии. В Пермском крае вынесли приговор банде наркоторговцев. Организатора преступной группы и трех участников осудили на 50 лет. Мужчины распространяли наркотики с помощью закладки в восьми городах края: Перми, Березниках, Соликамске, Красновишерске, Губахе, Краснокамск. Покупателей злоумышленники находили через интернет-магазин «АйсМаг»

ИСТОЧНИК KP.RU

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