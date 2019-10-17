СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-17T11:31:08+03:00

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В Пермском крае вынесли приговор банде наркоторговцев. Организатора преступной группы и трех участников осудили на 50 лет.

Мужчины распространяли наркотики с помощью закладки в восьми городах края: Перми, Березниках, Соликамске, Красновишерске, Губахе, Краснокамске и т.д.

Покупателей злоумышленники находили через интернет-магазин «АйсМаг».

Организатор группы, записанный как «Герасим-86» списывался с покупателями, а другие участники банды расфасовывали наркотики и раскладывали товар по тайникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/738361" frameborder="0"></iframe> В Прикамье наркодилеров осудили на 50 лет колонии Видео: ГУ МВД по Пермскому краю.

Платили за запрещенное вещество криптовалютой. В месяц банда зарабатывала не меньше миллиона рублей. Все деньги шли на развитие нелегального бизнеса.

После задержания членов группы полицейские вычислили более 200 тайников с наркотиками, приготовленных для потребителей, изъяли около 8 килограммов запрещенных веществ, 1 миллион 250 тысяч российских рублей и тысячу долларов США, добытых преступным путем.

Организатора приговорили в 14, 5 годам колонии строгого режима и штрафу 800 тысяч рублей. Остальные участники получили сроки от 9 до 12, 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU