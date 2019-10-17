В Прикамье наркодилеров осудили на 50 лет колонии
В Пермском крае вынесли приговор банде наркоторговцев. Организатора преступной группы и трех участников осудили на 50 лет.
Мужчины распространяли наркотики с помощью закладки в восьми городах края: Перми, Березниках, Соликамске, Красновишерске, Губахе, Краснокамске и т.д.
Покупателей злоумышленники находили через интернет-магазин «АйсМаг».
Организатор группы, записанный как «Герасим-86» списывался с покупателями, а другие участники банды расфасовывали наркотики и раскладывали товар по тайникам.
В Прикамье наркодилеров осудили на 50 лет колонии Видео: ГУ МВД по Пермскому краю.
Платили за запрещенное вещество криптовалютой. В месяц банда зарабатывала не меньше миллиона рублей. Все деньги шли на развитие нелегального бизнеса.
После задержания членов группы полицейские вычислили более 200 тайников с наркотиками, приготовленных для потребителей, изъяли около 8 килограммов запрещенных веществ, 1 миллион 250 тысяч российских рублей и тысячу долларов США, добытых преступным путем.
Организатора приговорили в 14, 5 годам колонии строгого режима и штрафу 800 тысяч рублей. Остальные участники получили сроки от 9 до 12, 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU