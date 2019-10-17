В Перми на улице Молодежной ограничат движение

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-17T09:59:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение на улице молодежной в Перми будет временно ограничено из-за строительных работ.

С 8:00 21 октября до 21:00 31 октября участок улицы Молодежной в районе дома №24 перекроют. Как сообщили в пресс-службе администрации города, там будут вестись работы по строительству сетей водопровода.

Строительная организация должна установить соответствующие знаки. Автолюбителям нужно продумывать свой маршрут заранее.

Также в ближайшее время ограничат движение по улице Гатчинская. На участке от Василия Каменского до улицы Боровой ведутся работы по строительству коммунальных сетей. В связи с этим на данном участке ограничат движение транспорта. Движение будет запрещено до 23:59 30 ноября. Подрядчик ООО «Реконструкция инженерных коммуникаций» должны установить соответствующие знаки. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU