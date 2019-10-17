2019-10-17T07:45:28+03:00
Общество

В Перми на улице Гатчинской перекроют движение

Это связано с ремонтными работами
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми на улице Гатчинской от Василия Каменского до улицы Боровой ведутся работы по строительству коммунальных сетей. В связи с этим на данном участке ограничат движение транспорта.

Движение будет запрещено до 23:59 30 ноября.

Подрядчик ООО «Реконструкция инженерных коммуникаций» должны установить соответствующие знаки. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать пути объезда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми началась подготовка дорог и дворов города к зиме. На предстоящей неделе ночью ожидается минусовая температура. В связи с этим глава Перми Дмитрий Самойлов поручил проконтролировать закупку противогололедных материалов. В этом году впервые будут применяться современные противгололедные материалы. Реагенты имеют рабочую температуру до -30 градусов. Кроме того, новое средство соответствует экологическим нормативам

ИСТОЧНИК KP.RU

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