Пермская налоговая банкротит производителя тортов

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-17T09:09:53+03:00

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В краевой арбитражный суд было подан иск о признании банкротом крупного производителя тортов в Перми. Издание «Business Clas» сообщает, что заявление о банкротстве ООО «Тортолино» подала налоговая инспекция по Дзержинскому району. Сумма исковых требований 787,1 тысяч рублей.

Уставной капитал предприятия составляет 10 тысяч рублей. Учредителем компании является Оксана Бреднева, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. Но с 31 мая 2019 года ее доля передага Владимиру Балдыкову.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми водитель взыскал деньги у сбитого им пешехода. Пермяк обратился в суд с иском к пешеходу, которого сбил. Мужчина объяснил это тем, что в результате наезда на пешехода на машине остались вмятины. Суд встал на сторону автомобилиста, так как пострадавший пешеход в суд не пришел

ИСТОЧНИК KP.RU