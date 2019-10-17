В Перми водитель взыскал деньги у сбитого им пешехода

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-17T06:37:05+03:00

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Пермяк обратился в суд с иском к пешеходу, которого сбил. Мужчина объяснил это тем, что в результате наезда на пешехода на машине остались вмятины. Автомобиль находился в собственности предприятия, а использовать машину в таком виде нельзя. Ему пришлось взять автомобиль в аренду, которая обошлась ему в 30 тысяч рублей.

Суд встал на сторону автомобилиста, так как пострадавший пешеход в суд не пришел. Судья учел и обстоятельства ДТП. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на тяжкий вред здоровью, который получил пешеход, уголовное дело в отношении водителя возбуждать не стали.

Суд пришел к выводу, что в ДТП виновен пешеход, и он обязан возместить водителю ущерб.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья отсудил больше 40 тысяч за 10-сантиметровую ямку на дороге. Заплатить деньги пришлось дорожной организации

ИСТОЧНИК KP.RU