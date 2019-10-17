В Перми автобус сбил 50-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-17T08:53:56+03:00

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В среду, 16 сентября, в Ленинском районе Перми произошло ДТП с участием пешехода. Пострадавшую женщину отправили в больницу.

В ГУ МВД по Пермскому краю, сообщили что, автобус «Мерседес» на Комсомольском проспекте сбил 50-летнюю женщину. По предварительной информации, женщина переходила дорогу в неустановленном месте рядом с идущим транспортом.

В результате аварии женщина получила травмы головы и тела. Пострадавшую отправили в больницу. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье КамАЗ переехал пешехода. ЧП произошло в среду, 16 октября, в поселке Юго-Камский. Огромный грузовик раздавил мужчину, который шел по тротуару. По сообщению очевидцев, мужчина шел по тротуару, поскользнулся и упал в траншею на дороге. В этот момент из-за скользкой дороги КамАЗ был вынужден дать задний ход. Водитель большегруза не увидел упавшего мужчину и переехал его.

ИСТОЧНИК KP.RU